Аким Алматы вместе с супругой проголосовали на выборах

Они проголосовали на участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени М. Маметовой. Фото: акимат Алматы Аким Алматы Ерболат Досаев и его супруга проголосовали на выборах президента. - Сегодня граждане Казахстана реализуют своё конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Важен голос каждого казахстанца и сегодня я пришел отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор, – сказал Досаев. Всего