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Социум

Аким Алматы вместе с супругой проголосовали на выборах

Они проголосовали на участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени М. Маметовой. Фото: акимат Алматы Аким Алматы Ерболат Досаев и его супруга проголосовали на выборах президента. - Сегодня граждане Казахстана реализуют своё конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Важен голос каждого казахстанца и сегодня я пришел отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор, – сказал Досаев. Всего
Дана Рахметова
Аким Алматы вместе с супругой проголосовали на выборах
Они проголосовали на участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени М. Маметовой.
Аким Алматы вместе с супругой проголосовали на выборах
Аким Алматы вместе с супругой проголосовали на выборах
Фото: акимат Алматы Аким Алматы Ерболат Досаев и его супруга проголосовали на выборах президента.
- Сегодня граждане Казахстана реализуют своё конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Важен голос каждого казахстанца и сегодня я пришел отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор, – сказал Досаев.
Всего в день выборов в Алматы открыты 600 избирательных участков, на 55 участках можно проголосовать вне зависимости от наличия прописки. Право голоса в городе имеют около 1,2 млн человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы выборы

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