В своем посте градоначальник рассказал о работах, проводимых в связи со снегопадом. Отдельно градоначальник остановился на своих коллегах, которых ранее взяли под стражу по подозрению в коррупции. - Хочу отметить то, что давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ, - написал аким города. - В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако, я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства попала в поле зрения правоохранительных органов. Все это не красит меня, как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах. Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 2 октября был задержан руководитель «Атырау Су Арнасы» Андрей Ташлыков, 26 декабря был задержан заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата г. Атырау Кайрат Кенжалиев, а 11 января директор ТОО «Спецавтобаза» Самат Турниязов.