Руководитель не должен уходить в отставку из-за ошибок подчиненных. Об этом заявил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов, передает ИА Новости-Казахста. фото с сайта news.nur.kz фото с сайта news.nur.kz "Если кто-то ошибется и будет привлекаться к ответственности, я не собираюсь подавать в отставку, я вам сразу скажу", - сказал Измухамбетов в пятницу, на брифинге, отвечая на вопрос о том, как он поступил бы на месте министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, заместителя которого признали виновным в коррупции. "Пусть отвечает каждый, у меня такой принцип по жизни, я каждому своему работнику, начиная с моих замов, говорю: каждый отвечает за свои слова и за свои поступки. Каждый работник, каждый человек, навсегда должен запомнить этот порядок", - добавил он. Комментируя вопрос о "коррупционном наследстве", оставленном ему предыдущим руководством области во главе с Бергеем Рыскалиевым, признанным судом организатором организованной преступной группы, нынешний аким заметил, что "чистку аппарата" лично он не проводил. "Чистку провели правоохранительные органы, я пришел в тот момент, когда эта работа уже проводилась. Конечно, к большому сожалению, есть достаточно большое количество людей которые привлекаются из-за упущенных моментов, ошибок", - отметил Измухамбетов. "А что касается моих работников, то я сразу вам скажу, что на 100 процентов гарантировать я не могу (безошибочную работу), потому что есть поговорка такая "Не ошибается тот, кто не работает". Работа есть работа. Одно дело, когда умышленно идешь на коррупцию, другое дело по работе могут быть какие-то ошибки. Но любая ошибка все равно от ответственности не освобождает", - заключил он. Как сообщалось ранее, министр Асылжан Мамытбеков намеревался уйти в отставку в случае, если обвинения против его подчиненного подтвердятся, и будет вынесен обвинительный приговор. Накануне Мамытбеков заявил, что готов покинуть свой пост, если потеряет доверие