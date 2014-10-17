11-летний Никита ГАВРИЛОВ ушел из дома не первый раз сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора СОШ №17 Тамару РУДИЧ. sosh17 Тамара РУДИЧ рассказала о том, что еще во вторник ГАВРИЛОВ в школе был. - Никита пропадает не первый раз, - рассказала директор школы. - Он склонен к бродяжничеству. Семья у него полная, но относится к категории неблагополучных. Мы занимаемся ребенком с первого класса. Также по словам директора, когда мальчик был помладше они принимали и отпускали его со школы только из рук в руки родителям. Теперь стало труднее. Семья переехала в район 26 школы. - В этой семье мама склонна к употреблению спиртных напитков. Семья у нас на постоянном контроле. Учиться Никита не хочет. Просто за ребенком нет должного контроля со стороны семьи. Сейчас собираются документы инспекцией на комиссию по защите прав детей при акимате, - заключила РУДИЧ. Также в школе рассказали, что пропадает мальчик чаще всего не один. - Никита ГАВРИЛОВ ведомый ребенок, он чаще всего уходит с нашим учеником Тимофеем БАТАЕВЫМ, который состоит на учете, мы проводим все воспитательные работы с ним, - рассказал социальный педагог СОШ №17 Марат ЗАЙНУЛИЕВ. Начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА сказала, что ситуация с этим ребенком им известна и в данный момент проводятся все меры по его нахождению. Фото Медета МЕДРЕСОВА