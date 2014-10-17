Жанаозенцы отказываются работать за зарплату в 100 тысяч тенге. Люди требуют устроить их только в нефтяную сферу. Об этом заявила заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта zhanaozen1216.wordpress.com
Выступая на заседании Республиканского общественного Совета по противодействию коррупции при партии "Нур Отан", она рассказала о проблемных вопросах миграции. В регион приезжают много оралманов.
"Проблема в том, что абсолютно все пребывающие регистрируются в регионе в разных местах, приезжают непосредственно больше всего в город Жанаозен, город рассчитан на 50 тысяч человек. Сегодня уже 140 с лишним тысяч населения проживает в городе Жанаозен, и миграция не останавливается", - сообщила заместитель акима. Стоит отметить, что другой заместитель акима Мангистауской области Шолпан Ильмуханбетова ранее сообщала, что рост численности жителей Жанаозена идет в первую очередь за счет естественного прироста: ежегодно в городе рождается порядка 3,5 тысячи детей.
По словам Нургазиевой, приезжие выходят на акции протеста, требуя устроить их детей именно в нефтяную сферу, при этом от любых других предложений относительно трудоустройства, например, в сферу коммунального хозяйства или строительные компании, где рабочих мест более чем достаточно, люди отказываются, говорит она.
"Несмотря на низкий уровень образования, они требуют нефтяную сферу, с учетом того, что высокая заработная плата. Работу за 100 тысяч тенге они не принимают вообще", - рассказала Нургазиева.
Она отметила, что акимат пытается решить проблему. "Учитывая, что Жанаозен не резиновый, и проблемы его еще больше сгущаются, точно такая же ситуация в другом районе. Сейчас акимом области принята программа - дополнение к государственной программе "Дорожная карта занятости". У нас точки роста - город Актау и порт Курык, где строятся общежития, покупаются у частных владельцев здания, и вот эту безработную молодежь направляют на обучение в актауский тренинговый центр, трехмесячный курс обучения - и их уже готовят для новых представительств", - сообщила она. На сегодняшний день в порту Курык уже живут и обучаются 70 жанаозенцев.
Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев также рассказал, что вчера вечером встречался с руководством "Тенгизшевройла". "Мы ставим вопрос о том, что необходимо нанимать работников на тенгизский проект, в том числе из Жанаозена, и данная работа нами будет продолжаться", - сказал он.
"Вы выступали перед населением как специалист, ваши товарищи, говорили, что у Жанаозена нет будущего, уезжайте, ребята? Вас же послушают. Что нефти осталось на 5 лет, будущего у него нет, устраивайте своих детей в другие места. То есть вот такой честный разговор, чтобы люди поняли, что их не обманывают. (...) Их все время обманывают обещаниями: подожди еще год-полтора. Почему честно не прийти, не сказать: "Нет будущего ребята, сваливайте отсюда!" - обратился к вице-министру энергетики член РОСПК Нурлан Еримбетов.
"Я сам лично принимал жителей Жанаозена по личным вопросам, когда я работал в "КазМунайГазе", после тех событий в Жанаозене. Данный откровенный разговор состоялся. Но необходимо понимать, что в Узене сегодня есть политехнический колледж, который, грубо говоря, шлепает нефтяников, и все хотят работать именно в нефтегазовой отрасли. Мы предлагали рабочие места в других регионах - в Кызылординской, Актюбинской областях, конкретно есть такие-то позиции, переезжайте, поможем. У нас один человек всего согласился и то потом, по нашей информации, обратно к себе вернулся в Жанаозен. Учитывая то, что здесь у нас не получается, мы сейчас пытаемся находить какие-то новые пути, планируем активизировать геологоразведку вокруг Жанаозена. Там, по нашим данным, могут быть газовые залежи. И вот таким вот образом можно создавать новые рабочие места", - сказал Мирзагалиев.
Заместитель акима Мангистауской области также рассказала, что в настоящее время направлено закрытое письмо на имя руководителя Администрации Президента о том, как решить создавшийся дисбаланс в регионе. Очевидно, речь идет о перенаселении. Руководство области просит оказать содействие, "поскольку сам регион не в состоянии с этим справиться".
Как сообщалось ранее, акимат региона принял решение запретить учебным заведениям области готовить специалистов по специальности "нефтяник".
В марте текущего года сообщалось о митинге в Мангистауской области, на котором безработные местные жители, в частности, просили власти устроить нефтяником "хотя бы одного члена каждой семьи".