Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает LS со ссылкой на информированный источник в правительстве. Фото с сайта eurazis.kz Фото с сайта eurazis.kz По его словам, заявление с формулировкой "по собственному желанию" Мамытбеков написал еще вчера, сегодня оно поступило на согласование в канцелярию премьер-министра. Источник уточнил, что решение об отставке принимается главой государства Нурсултаном Назарбаевым по согласованию с главой Кабмина Каримом Масимовым. Между тем, журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю министерства сельского хозяйства Сакену Калкаманову, который не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. "На данный момент я не владею такой информацией", — сказал он. Ранее Асылжан Мамытбеков заявлял, что "В случае, если в установленном порядке судом будет признан факт совершения Умирьяевым коррупционного преступления, то я готов подать в отставку сразу после вынесения обвинительного приговора". Напомним, Муслим Умирьяев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу, отметим, он может обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.