Бюджет Казахстана на 2015 год пересчитывают с учетом возможной цены на нефть в 80 долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в кулуарах форума Almaty Invest журналистам сообщил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев. Напомним, накануне цена на нефть опустилась ниже 90 долларов за баррель и продолжает снижение. Фото с сайта news.headline.kz Фото с сайта news.headline.kz "Вы сегодня видите, что цена на нефть падает. Если не ошибаюсь, вчера было 82-83. Поэтому мы сейчас пересчитываем свой бюджет на следующий год на 80 долларов", - сказал он. Также он отметил, что правительство рассмотрит возможность пересчитать бюджет также в случае, если цена на нефть достигнет 60 долларов. Председатель холдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев, с которым журналисты также поговорили в кулуарах форума, в свою очередь сообщил, что есть признаки замедления экономики. "Падает индекс потребительского доверия. Люди меньше тратят. Соответственно, компании могут меньше инвестировать. Определенные индикаторы такого замедления есть. Экономика по итогам девяти месяцев в среднем выросла на четыре процента. Но сейчас правительство, в том числе и холдинги, и мы предпринимаем все усилия, чтобы поддержать предпринимательство недорогими кредитами", - сказал он. При этом он отметил, что у Казахстана есть запас прочности. "Я думаю, что самые большие сложности Казахстан на самом деле преодолел - кризис 2007-2010 годов. Сегодня достаточный есть запас прочности. Банковский сектор все сложности пережил, выжил, стал крепче. Предпринимательский сектор также. Если вы помните, в 2008-2009 годах строительный сектор сильно пострадал. Сегодня он также работает совсем на других принципах. Поэтому я думаю, что в этот раз все будет гораздо проще. Надо учитывать, что за период с 2007 года резервы Казахстана тоже выросли. Сегодня совокупные резервы Нацфонда, ЗВР - свыше 100 миллиардов долларов. Поэтому подушка безопасности, безусловно, гораздо прочнее", - сказал он. Напомним, сложившаяся цена на нефть побудила экспертов признать, что на рынке сложилась критическая ситуация для многих стран-экспортеров. Специалисты при дальнейшем снижении ожидают незначительного понижения курса тенге.