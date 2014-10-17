Выяснилось, что 16 октября мальчик вместе с бабушкой и дедушкой приехал в Уральск из города Кульсары Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trupural_mg 4 Они приехали навестить родственника, который проживает в дачном обществе "Речник" в районе мясокомбината. Вчера, 16 октября, в четыре часа дня 57-летний мужчина вместе с 4-летним внуком Исой МАКСАТОМ вышли прогуляться и не вернулись. У пожилого человека не было с собой сотового телефона. В 21.00 того же дня в ДВД поступило заявление о пропаже. - Мы приступили к поискам сразу же, - рассказал начальник УВД г. Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Искали всю ночь, утром к поискам подключились сотрудники ДЧС. Сегодня, 17 октября, в 10.40 на левом берегу реки Урал в районе Второй дачной было обнаружено тело мальчика. Бабушка опознала 4-летнего внука. В настоящее время ведутся поиски дедушки. Напомним, сегодня, 17 октября, сотрудники водно-спасательной службы ДЧС ЗКО обнаружили тело ребенка в реке Урал недалеко от берега.