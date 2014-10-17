Родные 5-летнего Тамирлана САНДЫБАЕВА уверены, что мальчик жив, и его просто где-то удерживают, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". malshik11111111 По версии родных мальчика, ребенка могли сбить на машине, и водитель от страха забрал его, а теперь боится вернуть. Они готовы простить всех, кто причастен к исчезновению малыша и даже обещают за возвращение Тамирлана выкуп. - Это бывает, нечаянно, нелепо бывает. Пожалуйста, просим вернуть его. Ничего за это мы не собираемся делать. Мы даже готовы отдать любую сумму. Просто верните мальчика обратно, - еле сдерживая слезы, просит тетя пропавшего Тамирлана Майра ТУРЕНИЯЗОВА.