17 октября в районе Второго дачного поселка в реке Урал было найдено тело пропавшего 57-летнего мужчины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trupural_mg 2 - Тело мужчины было обнаружено в Урале в 20.00, - рассказал корреспонденту "МГ" начальник УВД г. Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Он был опознан родственниками. Причиной смерти ребенка и дедушки явилось утопление. Другие подробности выясняются. Напомним, 17 октября, сотрудники водно-спасательной службы ДЧС ЗКО обнаружили тело ребенка в реке Урал недалеко от берега. Позже было установлено, что 16 октября мальчик вместе с бабушкой и дедушкой приехал в Уральск из города Кульсары Атырауской области, чтобы навестить родственников. В тот же день в четыре часа дня 57-летний мужчина вместе с 4-летним внуком Исой МАКСАТОМ вышли прогуляться и не вернулись.