Сегодня, 18 октября, на площади перед акиматом города Астаны начала свою работу сельскохозяйственная ярмарка Западно-Казахстанской и Атырауской областей. astana5 Западно-Казахстанская область на ярмарке представлена 12 районами  области, которые привезли свою сельхозпродукцию, кроме этого, выставлена продукция 10 обрабатывающих предприятий области. Из ЗКО специально для ярмарки было привезено 15 тонн мяса, 8 тонн рыбы и около 500 тонн овощей. Ярмарка будет проходить с 18 по 19 октября. -  Для наших фермеров здесь уже все в комплексе: это и расширение маркетинга рынков сбыта, то есть открытие новых горизонтов, и это очень удобно для местного населения, у которого появляется возможность покупать продукты из первых рук без перекупщиков, что в первую очередь отражается на цене, и само собой это качество, за которым стоят предприниматели, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, который также поехал открывать ярмарку в столице. На площади оживление началось с самого утра. Жители столицы охотно скупают на ярмарке продукцию, представленную Западно-Казахстанской и Атырауской областями. - Мне очень нравится мясо и колбасные изделия изЗКО. И в прошлом году брала, и в этом беру. На вкус оно другое, очень вкусное, смотрите, даже вот жир не белый, а желтый. Из него сорпа и супы очень вкусные. Я сегодня, если успею, возьму колбасы и рыбу с прилавков Атырауской области, - говорит жительница столицы Ольга. На площади перед акиматом Астаны выставлены юрты и сцена: таким образом музыканты из регионов развлекают публику. - Для Астаны сегодня теплая погода, в прошлом году было намного холоднее, - смеясь говорит артистка из ЗКО Эльвира. - Очень добрая хорошая публика, нас тепло здесь встречают. Сегодня вечером мы выступаем в "Конгресс-холле". На ярмарке покупатели скрупулезно изучали ценники. Одна из покупательниц высказалась, что цена на лук в 70 тенге - это дороговато, на прошлой ярмарке с участием других областей было дешевле - 65 тенге. Продавцы объяснили, что такие цены связаны с учетом транспортных расходов. Аким Астаны Имангали ТАСМАГАНБЕТОВ отметил, что ярмарки - это важное событие как для жителей столицы, так и для тех, кто выставляется здесь.