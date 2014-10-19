В 19.25 в районе "Алау Газ" "Лада Гранта" столкнулась с автомашиной "КамАЗ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев ЧП, "Лада Гранта" ехала в сторону п. Селекционный, а "КамАЗ" с прицепом поворачивал с ул. Конкина на ул. Шолохова. "Лада Гранта" перед поворотом остановилась, так как раньше там стоял знак "Стоп", но после ремонта дороги этот знак по непонятным причинам исчез. "КамАЗ" поворачивал и "Лада Гранта" въехала в левую сторону кабины. От удара "Ладу" развернуло на 180 градусов. Пассажирка "Лады" утверждала, что "КамАЗ", совершая маневр, не включил "поворотник". - Мы ехали в сторону Селекционного, - рассказала пассажирка "Лады", которая меньше остальных пострадала в аварии. - Там раньше был знак "Стоп", мы по привычке остановились, затем тронулись и поехали. При повороте у "КамАЗа" не был включен поворотник. За рулем "Лады" была женщина, кроме нее, в салоне находились еще 2 пассажирки, а также супруги с 11-месячным ребенком. - Когда все произошло, девушка с ребенком вышла из машины и стала останавливать машины, чтоб поехать в больницу, так как ребенок почти не дышал, - рассказал один из очевидцев ДТП. - Мимо ехал парень на белом джипе, он остановился и забрал их, повез в травмпункт. - Я ехал из дома, - рассказал водитель джипа Роман НИКОЛАЕВ. - Смотрю: авария. Я подобрал мать с ребенком и повез их в детскую больницу в Зачаганск. По дороге ребенок издавал звуки. Остальные пассажиры не смогли самостоятельно выбраться из машины. В 19.35 на место происшествия прибыли спасатели и машины скорой помощи. Спасатели вызволили остальных пострадавших. Скорая помощь забрала женщину в тяжелом состоянии. У пассажира-мужчины была травма позвоночника, поэтому спасателям и врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы осторожно вызволить его из салона машины. Женщину-водителя предположительно с незначительными травмами также увезли в больницу. Водители, остановившиеся посмотреть произошедшее, возмущались тем, что до ремонта дороги здесь был знак "Стоп", а после ремонта его поставить забыли, что каждый день создает аварийные ситуации. - Здесь останавливаются по привычке только те, кто знает, что раньше тут знак был, - возмущается один из водителей. - А кто не знает, не останавливается, вот и произошло такое. Почему знак не вернули на место? В данный момент на месте аварии работают дознаватели. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА