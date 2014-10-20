Закон "О дорожном движении" вступил в силу в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Представитель Комитета административной полиции Ирина Лукьянина отметила, что с 20 октября вводятся в действие не только закон "О дорожном движении", но и некоторые нормы сопутствующего закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения". Она напомнила основные изменения, которые имеются в новом документе.
Фото ©auto.lafa.kz
Так, согласно новой норме закона "О дорожном движении", водители механических транспортных средств, достигшие 65-летнего возраста, обязаны будут проходить повторный медицинский осмотр каждые два года. В целях обеспечения безопасности на дороге автомобили, которые используются при перевозке людей, опасных грузов и багажа, должны оснастить приборную панель устройством вызова экстренных служб.
Одно из самых значительных новшеств закона "О дорожном движении" - это введение новых водительских удостоверений. Они будут иметь семь категорий: A, В, С, D; BE; СЕ; DE и шесть подкатегорий: А1, В1, С1, D1, C1E и D1E. Это позволит упорядочить эксплуатацию скутеров, мокиков (подкатегория А1), трициклов (подкатегория В1) и другого мини-транспорта. Обновленные права будут выдаваться лицам, впервые их получающим, а существующие водительские документы будут действительны до истечения срока их действия. Замена на новые удостоверения будет проводиться на добровольной основе - по желанию владельцев.
Желающие покрасоваться теперь, благодаря закону "О дорожном движении", смогут свободно приобрести "красивые" номера. Для этого водителям потребуется обратиться в ЦОН. Так государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400 обойдутся их владельцам в 253 724 тенге. Такая же цена установлена и на номера: 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999. Стоимость номеров повышенного спроса - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 определена в кодексе "О налогах и других платежах в бюджет", составит 422 256 тенге. При этом стоит отметить, что для номерных знаков транспортных средств, находящихся в ведении государственных органов, пошлина составит 5 186 тенге.
Другая статья закона "О дорожном движении" запрещает нанесение на кузов аэрографических трехмерных рисунков.
Также вводится ответственность за отсутствие регистрации доверенности на авто в полиции. За отсутствие отметки стражи правопорядка вправе оштрафовать водителя на 0.5 МРП (926 тенге).
Кроме этого, закон "О дорожном движении" запрещает водителям садиться в автомобиль инспектора во избежание коррупционных правонарушений. В числе прочего, закон "О дорожном движении" расписывает основания для остановки автомобиля полицейскими. Также запрещается остановка и стоянка автомобилей на дорогах и улицах, где отсутствует специальный, разрешающий остановку и стоянку, знак.
В заключении отметим, что закон "О дорожном движении" освобождает от прохождения обязательного техосмотра автомобили, "возраст" которых не превышает четыре года, включая год выпуска. Для отсрочки техосмотра на 4 года транспортное средство также не должно иметь, помимо водительского, более восьми посадочных мест для сидения, и использоваться в коммерческих целях.