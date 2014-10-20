Женщина умерла в реанимационном отделении областной больницы, так и не придя в сознание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения. Также в пресс-службе сообщили, что 11-месячный ребенок в данный момент находится в областной детской больнице. - Ребенок находится в коме, состояние его тяжелое, - сообщили в пресс-службе. - У него ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом черепа слева. Женщина-водитель находится в реанимации областной больницы, у нее диагностировано ЧМТ, множественные переломы и травматический шок. Пострадавший мужчина в данный момент находится в хирургическом отделении, у него также многочисленные переломы и травматический шок. Напомним, вчера, 19 октября, в 19.25 в районе "Алау Газ" "Лада Гранта" столкнулась с автомашиной "КамАЗ. По словам инспектора ОАП УВД г. Уральска Гульжан КАНАТОВОЙ, "КамАЗ" следовал по ул. Конкина и на перекрестке с ул. Шолохова, совершая маневр поворота налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", которая двигалась по встречной полосе по ул. Конкина.