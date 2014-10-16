В Актобе волонтеры, которые задействованы в поисках 5-летнего Тамирлана САНДЫБАЕВА, начали поиски за пределами города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poiski1 Добровольцы сегодня, 15 октября, выехали на Хромтаускую трассу и теперь прочесывают близлежащую лесополосу. Никаких новостей о пропавшем ребенке до сих пор нет. К слову, в ходе поисковых работ волонтеры натыкаются на такие находки, от которых им становится откровенно жутко. К примеру, сегодня в лесополосе в районе Саздинского водохранилища они обнаружили черепа животных, на которых красной краской были нарисованы кресты. А рядом на деревьях висели желтые ленточки, тоже помеченные красной краской. Волонтеры считают, что на этом месте некие сектанты проводили какие-то обряды. Но, разумеется, это лишь догадки. - Нельзя сказать, что это безнадежно, надежда есть, - рассказывает волонтер Аида  ТЛЕГЕНОВА. - Но сейчас все устали. Просто рутинную работу делаем. Просто ищем. Очень много слухов ходит. Пожалуйста, люди, не верьте непроверенным фактам. Что мы только не находили. Нашли какое-то место, где, видимо, проводили обряд жертвоприношения. Жуткая вещь. Какие-то кресты, кровь. О всех своих подозрительных находках волонтеры тут же сообщают в полицию. Но вот только о главном герое этой истории - Тамирлане САНДЫБАЕВЕ по-прежнему ничего неизвестно. Одна из волонтеров выложила в FB видео места, где предположительно был проведен сектантский обряд. poiski poiski2