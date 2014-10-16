Об этом стало известно на очередном судебном заседании под председательством Найли ДЖУНУСОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - Вчера, 15 октября, у меня случился приступ мигрени, так как болею хондрозом, - рассказала подсудимая ХАКАЛО. - Меня отвезли в АО "Талап", откуда есть справка о моем заболевании. В связи с этим прошу отложить дачу моих показаний на следующее заседание. Также сторона защиты выдвинула ряд ходатайств, которые судья одобрила. - Так как свидетели с нашей стороны не могут явиться в суд, то для подтверждения банковских операций просим запросить из Банка Центркредит,  Темирбанка и Казкоммерцбанка справки о всех операциях, которые ТОО  "Акела" провела с момента своего открытия по сегодняшний день, - заявил  адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ. После заявления всех ходатайств подсудимая попросила задать несколько  вопросов представителю потерпевшей Айнагуль АКАШАЕВОЙ Кларе ОНГАРБАЕВОЙ. - Можете ли вы пояснить то, что 30 декабря 2013 года личный секретарь АКАШАЕВОЙ Рита УМБЕТОВА по личному распоряжению своей начальницы приехала  ночью ко мне и взяла ключи от моего офиса и сейфа, откуда в последующем  пропали ценные бумаги и крупная сумма денег, - спросила подсудимая у  адвоката. - Также ваша подзащитная не отрицает факт того, что один раз  имела свободный доступ к моему сейфу, где лежали печати, которые она в  последующем сдала следователю. Можете ли вы это прокомментировать? К тому же ключи от сейфа я получила только после 15 января на ресепшене. На что Клара ОНГАРБАЕВА ответила, что якобы не вникала в то, какие личные отношения были у подсудимой с АКАШАЕВОЙ. - Скажу больше, где доказательства того, что моя подзащитная Айнагуль АКАШАЕВА дала это распоряжение УМБЕТОВОЙ, и еще не может ли быть так, что УМБЕТОВА сама  открывала ваш сейф? - ответила вопросом на вопрос ОНГАРБАЕВА. Вслед за агрессивным ответом адвоката в разговор вступил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ, который попросил суд отклонить вопросы ХАКАЛО, так как эти вопросы можно было выяснить на допросе потерпевшей.