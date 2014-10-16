Сегодня, 16 октября, в Уральске прошло экскурсионное ориентирование, в котором приняли участие дети городских и районных школ. Соревнования организовал городской центр детско-юношеского туризма "Атамекен", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ekskursiya1Около пятидесяти детей соревновались в сквере имени Г. Тукая. По словам председателя общественного объединения "Экодар" Максута МУРЗАГАЛИЕВА, первой остановкой для участников исторического забега станет здание ЗКГУ имени М. Утемисова (бывший Уральский пединститут) - когда-то на этом месте была церковь Казанской божьей матери, вторая остановка - площадь им. Пугачева - это памятник Пушкина и нынешнее здание естественно-географического факультета, который когда-то был женским монастырем, далее по маршруту Собор Михаила Архангела, затем дом Ванюшиных, Красная Мечеть, музей имени Г. Тукая и закончится маршрут в сквере имени Савичева. К слову, на каждом этапе ребят ожидает конкурс. Они должны будут отвечать на заранее подготовленные вопросы, связанные с историей объекта остановки. Каждый участник имел свой номер, чтобы знать, из какой он школы. - Город наш очень богат историей, детям нужно пройти по маршруту и найти интересные объекты, которые заданы им. Описать, что они знают об этих объектах, ведь играя, они познают историю нашего города, - сказал Максут МУРЗАГАЛИЕВ. Как рассказал ученик 10 класса 23 школы Олег БАЛАШОВ, конкурс ему понравился, так как историю своего края знать нужно. Первое место заняла 41 школа, второе место - 23 школа, третье место досталось 26 школе. Дети получили благодарственные письма. ekskursiya2 ekskursiya3 ekskursiya4 ekskursiya5 ekskursiya6 ekskursiya7Фото Медета МЕДРЕСОВА