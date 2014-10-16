Всего сборная команда атлетов Казахстана будет представлена 84 спортсменами в девяти видах спорта, среди которых стрельба из лука, атлетика, дзюдо, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, волейбол сидя, а также танцы на колясках. В составе национальной команды Казахстана выступит и западноказахстанский спортсмен – пловец Руслан Утебалиев. Руслан является мастером спорта международного класса, неоднократным чемпионом Казахстана. Он выиграл «серебро» (50 м вольным стилем) и «золото» (100 м на спине) на Всемирных играх международной ассоциации спортсменов-инвалидов (2013, сентябрь, Стадсканаал, Голландия). Руслан - обладатель двух золотых медалей параолимпийских азиатских игр среди юниоров в Куала-Лампур, Малайзия ( 2013, октябрь). Руслан родился 22 апреля 1997 года в Уральске, студент педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова. В Играх ожидается участие примерно 4800 спортсменов из около 40 стран. Освещать проведение Игр будут более 1000 представителей международных СМИ, а 3681 волонтер будет помогать спортсменам и делегациям в успешном проведении Игр. 24 октября состоится Церемония Закрытия Игр, а 25 октября сборная вернется в Казахстан.