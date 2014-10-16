Муслим Умирьяев осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией имущества, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны. Судья поставил точку в громком деле в отношении бывшего вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева. Фото с сайта www.kazpravda.kz
"Суд приговорил Умирьяева Муслима Таировича признать виновным в совершении преступления по статье 311 части 5 УК РК и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего ему лично принадлежащего имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лишить Умирьяева М.Т. права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет. Меру пресечения в отношении Умирьяева в виде ареста оставить прежней до вступления приговора в силу", - зачитал приговор судья Ербол Рахимбеков.
Учитывая, что на протяжении всего процесса было большое внимание СМИ, оглашение приговора состоялось в большом зале городского суда Астаны. Поддержать Муслима Умирьяева пришли его близкие и родные. Среди них его бывший коллега, экс-глава департамента МСХ Максут Бактибаев, который в прошлом году одновременно с Умирьяевым был задержан по подозрению в получении взятки.
На одном из последних заседаний в ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд признать виновным Муслима Умирьяева в совершении преступления по статье 311 части 5 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На что в своем последнем слове подсудимый Муслим Умирьяев обратился к суду с просьбой о вынесении справедливого приговора. Бывший вице-министр не признал своей вины. Он с самого начала не соглашался с предъявленными ему обвинениями.
"В своем последнем слове я хотел бы сказать, что с самого начала, с момента моего задержания следствие основной версией имело версию получения взятки. Все следствие было направлено на то, чтобы подвести и доказать факт получения взятки. (...) Нет большей обиды и мучений, чем понимать, что можешь быть наказан за те действия, которых не совершал, по прихоти кого-либо или по злой воле кого-либо", - выступил с речью 13 октября 2014 года Муслим Умирьяев.
О задержании бывшего высокопоставленного чиновника стало известно 22 декабря 2013 года. Тогда его обвинили в получении взятки в размере 100 тысяч долларов от предпринимателя за оказание содействия в конкурсах по госзакупкам, проводимых Минсельхозом. Речь шла о закупе противоящурной вакцины. Позже в ходе судебного разбирательства выяснилось, что пакеты с деньгами передавались Муслиму Умирьяеву дважды. Об этом в суде рассказал свидетель, который лично передавал деньги подсудимому.
Свидетельские показания в суде давали коллеги Муслима Умирьяева, которые признались, что для всего ведомства его арест стал неожиданным. В виновность своего подчиненного не верил и министр сельского хозяйства. После того, как Муслим Умирьяев был задержан финполом, Асылжан Мамытбеков назвал случившееся провокацией. Но отметил, что готов освободить кресло министра, если суд признает вину Умирьяева.
"В случае, если в установленном порядке судом будет признан факт совершения Умирьяевым коррупционного преступления, то я готов подать в отставку сразу после вынесения обвинительного приговора", - написал в декабре прошлого года на личной странице в социальной сети Мамытбеков.
В суде также выступала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. Она сообщила, что не знает о фактах, говорящих о том, что Умирьяев, будучи вице-министром, вмешивался в процесс проведения тендеров по закупу противоящурной вакцины.
В качестве вице-министра сельского хозяйства Муслим Умирьяев проработал два года. До этого он был генеральным директором международного фонда "Русские фермы", финансовым директором ТОО "Южный центр" в Алматы, директором РГКП "Дирекция административных зданий администрации Президента и правительства". Кроме того, Умирьяев был заместителем управляющего делами Президента Казахстана.
