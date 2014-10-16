Аким Актюбинской области Архимед Мухамбетов вручил чемпиону Азиады Андрею Актауову сертификат на получение однокомнатной квартиры, пишет "Диапазон".  Напомним, Азиада проходила в южнокорейском Инчхоне с 19 сентября по 4 октября. Иллюстративное фото с сайта esquire.kz Иллюстративное фото с сайта esquire.kz Всего от Актюбинской области в Играх участвовали четыре спортсмена. 23-летний Андрей Актауов стал обладателем золотой медали Азиады по каратэ-до в весе до 55 килограммов. В этом же виде спорта в весе до 67 килограммов "серебро" завоевал 27-летний Ринат Сагындыков. Другие актюбинские спортсмены - дзюдоистка Айгуль Байменова и пловец Александр Тарабарин вошли в пятерку сильнейших в своей группе. Аким Актюбинской области поздравил всех участников Азиады. "Я думаю, все прекрасно понимают, что ни один серьезный успех в спорте просто так не достигается, – сказал Архимед Мухамбетов. – Этому предшествует как подготовка самого спортсмена, так и подготовка условий для него. Развитие спорта в области невозможно без соответствующего количества строительных объектов. В этом году было сдано в эксплуатацию уже 67 новых спортивных объектов и еще 12 планируется сдать в конце этого года". Серебряного призера Сагындыкова наградили денежной премией в 500 тысяч тенге. Спортсмены, занявшие 5-е места, вместе с благодарственными письмами получили в подарок современную бытовую технику. Отметим, что для сборной Казахстана Азиада в Инчхоне стала самой успешной в ее истории: спортсмены завоевали 28 золотых, 23 серебряные и 33 бронзовые медали, заняв в общекомандном зачете 4-е место.