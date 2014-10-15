Актюбинские полицейские, которые до сих пор разыскивают 5-летнего Тамирлана САНДЫБАЕВА, завели уголовное дело по статье «Похищение человека», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". malshik11111111Во время поисковых работ одна из жительниц города сообщила, что якобы видела малыша в районе железнодорожного вокзала. Такие же сведения передал еще один человек. И теперь полиция, как и все жители города, надеются, что Тамирлан все-таки найдется в скором времени живым и невредимым. - 2-3 дня назад мальчика, по описанию похожего на Тамерлана, видели возле ж/д вокзала, - рассказал заместитель начальника ДВД Актюбинской области Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ. - Все вроде как сходится, и по описанию внешности, и по одежде. Мы уже переговрили с этой женщиной, которая и сообщила нам эти сведения. Еще один пожилой человек рассказал, что тоже в этом районе видел беспризорного мальчика и его описание один в один напоминают пропавшего Тамирлана САНДЫБАЕВА. Напомним, 5-летний малыш пропал 10 октября около 10 часов утра. Он вышел с матерью во двор и пока мать отлучилась на 15 минут домой, ребенок словно сквозь землю провалился. Сейчас в поисках исчезнувшео Тамирлана задействованы около двух с половиной тысяч человек