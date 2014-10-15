В Мичуринской средней школе продолжается капитальный ремонт. Ежедневно детей первой и второй смены возят на автобусе в школу поселка Асан, а часть детей учатся в местном Доме культуры, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление образования ЗКО. - Организация подвоза находится под контролем управления образования, - рассказала руководитель отдела развития дошкольного и общесреднего образования Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА. - Управлением образования организовано дежурство, мы приезжаем в половине восьмого утром. Дети ездят в сопровождении сотрудников УАП ДВД ЗКО. Утром "Икарус" отвозит 56 учащихся, во вторую смену детей возят два "УАЗа" и "Икарус". Предшкольные классы и начальные классы учатся в ДК в Мичурино. Дети собираются на остановке возле школы. Там их уже ждут учителя-предметники, классные руководители, директор школы, а также дежурные от управления образования. К слову, детей такое положение ничуть не расстраивает. - Мы ездим на автобусах, - говорит ученица 6 класса Валерия КОСТРОМИНА. - Каждый день приходим мы где-то в час. Подъезжает автобус, заходит вторая смена, и мы отъезжаем в половине второго. Потом как обычно уроки. Потом нас учителя собирают, мы также садимся в автобус и приезжаем домой. Если уроки у какого-то класса заканчиваются раньше, то ребята ждут остальных. Родители также смирились с таким положением. Некоторые из них приходят проводить либо встретить ребенка. -Я рядом живу, работаю на "Казпочте", - рассказывает мама одной из школьниц Шынар САТКАНОВА. - Дочка в 8 часов у меня выходит. Затем они уезжают, в 8.30 занятия начинаются, никаких задержек нет. Учителя все здесь, встречают, провожают. И сопровождение полиции есть. Мы рады ремонту в школе, столько лет ждали. Ремонт в школе идет полным ходом. По словам Светланы ТЕМИРГАЛИЕВОЙ, ремонт планируется закончить в конце декабря - начале января. Подрядчик же обещает сдать ремонт к концу декабря. По словам заместителя генерального директора ТОО "Ремстройбыт" Марлена ИМАНГАЛИЕВА, на ремонт школы выделено 264 миллиона тенге. - В данный момент 40 процентов работы уже сделано, - сказал ИМАНГАЛИЕВ. - Сейчас, пока позволяет погода, мы делаем кровлю, одновременно отделку и фасад. Также он рассказал, что во дворе школы будут построены волейбольная и баскетбольная площадки, а также будет выложено брусчаткой 2000 кв. метров школьной территории. - В ремонте задействованы 150 человек - это электрики, сантехники и так далее, - рассказал Марлен ИМАНГАЛИЕВ. - Эта школа третья, которую мы ремонтируем в этом году. Срок у нас до 31 декабря, но мы 28-29 уже закончим. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА