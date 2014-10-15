Сегодня, 15 октября, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом реконструкции аэропорта города Уральск. Подрядчики отчитались акиму о проделанной работе и о сроках завершения работ в этом году, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как известно, 1 сентября этого года аэропорт Уральска закрыли на реконструкцию, в настоящее время западноказахстанцы едут в Атырау и Актобе, чтобы вылететь в ту же Астану или Алматы.
В аэропорту акима встречали его первый зам Серик ШАПКЕНОВ
, руководители управлений, подрядчики, директор аэропорта и аким города.
Как сообщалось ранее, реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в два этапа: 1-ый - реконструкция действующей полосы в этом году, 2-ой - расширение и удлинение в 2015 году. По словам специалистов, после завершения всех работ аэропорт сможет принимать воздушные суда любых габаритов. К слову, ВПП в Уральске была построена 1972 году, и по сей день на ней ремонт проводился только частичный.
Директор аэропорта Хайретдин РАСКАЛИЕВ
заверил акима области, что подобная полоса эксплуатируется в СНГ в 2 местах, одно из которых аэропорт «Внуково» в Москве.
- Реконструкцию ВПП мы ждали очень долго, состояние взлётно-посадочной полосы до ремонта оставляло желать лучшего. Из-за чего, вы знаете, в Уральск отказалась летать авиакомпания «ЭйрАстана», не говоря уже о международных рейсах. Конечно, сегодня есть определённые неудобства из-за ремонта. Но ждать осталось немного. Здесь нужно отметить, что работы проходят без срывов, согласно плану. По завершению всех работ та технология, которая применена здесь, позволит нам принимать лайнеры любой вместимости, у нас уже есть наметки и ведутся переговоры по расширению авиасообщений как внутри страны, так и в другие государства, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ.
На выездном совещании было отмечено, что иностранные специалисты, которые работают на Карачаганаке, прилетают на работу и улетают обратно через аэропорты приграничных областей РК и РФ. Крупная нефтегазовая компания также позволяет себе заказывать чартерные рейсы в Европу. И понятно, что власти надеются, что после реконструкции ВПП люди не будут уходить за пределы РК ради авиаперелета. В связи с этим аким напомнил подрядчикам о качестве работ.
- Все проделываемые вами работы и сроки ни в коей мере не должны идти в ущерб качеству работ. Если в работе есть какие-то трудности, мы всегда открыты и пойдем на встречу. В случае возникновения каких-то вопросов, решать нужно оперативно, так что мы открыты. В первую очередь нужно понимать, что это все во благо жителей нашей области - нашей страны. ВПП это первое впечатление для приезжающих. У нас очень удобное географическое положение, - сказал аким области.
Реконструкцией аэропорта занимается компания «К-Дорстрой». Выяснилось, что уральская ВПП - это восьмая по счету взлетно-посадочная полоса. До этого они успели выполнить подобные работы в Астане, Актобе, Шымкенте, Кызылорде, Таразе, Талдыкоргане и Кокшетау. Для проведения работ привлечены компании из Сербии и РФ, западноказахстанские предприятия заняты в транспортной сфере. В работы по реконструкции аэропорта входят реконструкция, а также строительство здания аварийно-спасательной службы и реконструкция рулежной дорожки. Кстати, это вторая в Казахстане ВПП после Алматы, где применена технология монолитного бетона.
- Работы мы начали проводить 1 сентября, с 25-го заливаем бетон, на эти работы мы привлекли сербскую компанию, также на территории аэропорта ведется строительство здания аварийно-спасательной службы. На строительство этого объекта привлечены специалисты российской компаний, на период строительства работой обеспечены 100 человек - это местные люди, кроме этого здесь заняты наши специалисты из Алматы и Астаны. На сегодняшний день мы выполнили 70 процентов работ первого этапа, планируем закончить в срок к 25 ноября. Очень хорошо нам помогает местный исполнительный орган. Проблем на сегодня нет, сказал руководитель строительного комплекса АО «К-Дорстрой» Нурбулат АХМЕТОВ.
Напомним, на проведение реконструкции ВПП из республиканского бюджета выделено чуть больше 6 млрд тенге. Вопрос о реконструкции был поднят Ногаевым в прошлом году во время визита премьер-министра РК в ЗКО, после правительство поддержало проект.
- На время проведения ремонта нами заключен меморандум с аэропортом города Атырау, специально для этого выделены комфортабельные автобусы, которые осуществляют доставку людей до аэропорта города Атырау и обратно в город Уральск. Люди отнеслись с пониманием, жалоб, заявлений пока что не поступало. Радует то, что на нас уже вышла новая авиакомпания «Эйр-Казахстан», «Эйр Астана», думаю, возобновит свои рейсы уже со следующего года. Кроме этого, хорошо зарекомендовала компания «Бек Эйр», будет летать и «Скат», с другими компаниями переговоры уже ведем. Самое главное - после завершения всех работ мы сможем принять любой самолет, - сказал директор аэропорта РАСКАЛИЕВ
Напомним, в 2015 году аэропорт г.Уральск вновь будет закрыт на реконструкцию примерно на месяц - для проведения 2 этапа работ: удлинение и расширение ВПП.
Фото Виктора ПРЕДЫБАЙЛО
Видео Ербола АМАНШИНА