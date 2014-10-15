Сегодня, 15 октября, на базе областной детской многопрофильной больницы состоялось открытие детского сурдологического центра. Центр оснащен новейшим оборудованием для диагностики снижения слуха у детей. Со слов представителя компании «Исток Аудио Казахстан», которая является непосредственным поставщиком аппаратуры, теперь у уральских врачей есть возможность проводить раннюю диагностику заболеваний. И если будет необходимость, в плановом порядке специалисты центра направят больного ребенка на операцию. - Развитие сурдологической помощи сегодня является одним из приоритетных направлений в формировании системы здравоохранения. Выделяемые средства, по сути, должны создать совершенно новую модель этой важной отрасли медицины. Это поможет многим людям чувствовать себя полноценными членами общества, - отметил руководитель управления здравоохранения по ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ. Разрезать традиционную ленточку предложили одному из первых маленьких пациентов. - Очень рады, что теперь у наших детей будет возможность пройти диагностику, не выезжая из области, - говорит мама одного из детей Акмарал. - И самое главное, что если раньше многие мамы даже не догадывались о том, что их ребенок с рождения страдает глухотой и упускали драгоценное время, то сейчас благодаря современным аппаратам выявить глухоту можно практически с пеленок.