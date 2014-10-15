Сегодня, 15 октября, в палате предпринимателей обсуждали вопросы формирования государственного бюджета и налогообложения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". absatirov- До конца года ожидается принятие закона об улучшении условий предпринимательской деятельности и одним из пунктов этого закона предусматривается отказ от плановых проверок, - рассказал председатель палаты предпринимателей ЗКО Кенес АБСАТИРОВ. - То, что введен мораторий, не говорит о том, что предприниматель делает, что хочет, подразумевается, что дается время на приведение в соответствующие нормы ведение своего бизнеса без налоговых проверок и штрафных санкций. Также на совещании было отмечено, что крупные предприятия, которые исправно платят налоги в полном объеме и своевременно, могут освободить от плановых налоговых проверок. - В настоящее время уже решено, что налоговый департамент, таможня и часть финансовой полиции стали одним департаментом государственных доходов, - рассказывает заместитель начальника налогового департамента Муса КАЛДАРБЕКОВ. - Поэтому, думаю, что это даст возможность отслеживать налоговую нагрузку и выявлять лжепредпринимателей изначально с таможни, то есть при поступлении каких-либо товаров. Когда зашел разговор о лжепредпринимательстве, предприниматели города, чтобы уберечь себя от дальнейших проблем с налоговым комитетом, предложили создать список предпринимателей, которые сняты с учета или же лишены лицензии. Кенес АБСАТИРОВ пообещал рассмотреть интересное предложение. Металлические двери Уральск,стальные двери Казахстан, броннированные двери Аксай, Уральск,Аксай,Казахстан