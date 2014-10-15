14 октября Настю ЕРЕМИНУ и трех ее дочерей из областной детской больницы перевели в кризисный центр женщин. За 4 дня пребывания в больнице дети заметно преобразились, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Решение о размещении семьи в кризисном центре приняла комиссия, и оно носит временный характер. - Они будут находиться в центре в течение 30 дней, - рассказала начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА. - За это время мать должна будет устроиться на работу. 6-летняя Альбина пойдет в нулевой класс 21 школы. Комиссия при акимате города будет решать, как можно помочь семье с жильем. Когда корреспонденты "МГ" прибыли в реабилитационный центр, Настя с детьми была уже там. Дети очень преобразились, на них была чистая одежда. Сама же мать рассказала, что они временно будут находиться в центре. - Сейчас нас определили в этот центр временно для проживания, - рассказала Настя. - Пока будем здесь, в дальнейшем работу найдем, работать будем. Детям нравится то, что они не на улице. На вопрос о том, что она планирует с жильем, Настя ответила, что с жильем обещали помочь, но помогут или нет, пока никто не знает. Также мать сказала, что Альбина, скорее всего, в школу пойдет на следующий год. Про своего мужа Репека АБСЕМИТОВА Настя ничего не знает. - Муж не знаю где, я его как 10 октября видела и все, - говорит Настя. В реабилитационном центре семью приняли очень тепло. Директор реабилитационного центра Ганди ШАМКЕЛОВА провела их по комнатам, показав места в спальне, а также показала детям игровую комнату. К слову, дети, едва увидев игрушки, тут же бросились играть. - Пока Настя с детьми находятся здесь, мы всячески будем им помогать, - сказала Ганди ШАМКЕЛОВА. - Поможем с работой, а также окажем психологическую и юридическую помощь. Дальнейшую судьбу матери и троих детей будет решать комиссия при акимате Уральска. Но, как сказала Гульшат ГУСМАНОВА, вопрос о лишении Насти материнства даже не рассматривается. Напомним, примерно в четырех километрах от Первой дачной на берегу Урала была обнаружена семья с тремя малолетними детьми. В палатке, укрытой полиэтиленовой пленкой, жили муж с женой Настя и Репек, а также три их дочери - полуторагодовалая Камилла, 3-летняя Карина и 6-летняя Альбина. В этот же день вечером семья была помещена в областную детскую больницу. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА