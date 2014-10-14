Сегодня в суде по делу бывших высокопоставленных чиновников Атырауской области выступал Болат ДАУКЕНОВ, экс-первый замакима региона. Он признал, что за проступки надо отвечать, но в то же время заявил, что дело сфабриковано, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Вы все удивляетесь, шокированы, сроками, которые предлагает органы обвинения. Могу объяснить это просто, наше уголовное дело - это не борьба с коррупцией, она имеет политический характер, с самого начала. И сфабриковано оно было для устранения неугодных людей. А все являетесь заложниками его обстоятельства, - сказал Болат ДАУКЕНОВ. Обращаясь к другим подсудимым г-н ДАУКЕНОВ заверил, что их труд будет еще оценен народом. - Многих из вас я знаю давно, некоторых узнал уже здесь на судебном процессе. Мы сделали и пытались делать наш город, регион, краше, современнее. Приложили свой труд, опыт и знания в процветании области и республики. Этот труд, несмотря на все измышления обвинения якобы о массовом нарушении, еще не оценен. Или будет оценен позже. В этом я уверен. Мы являлись соратниками, единомышленниками и вы действительно являетесь патриотами своей земли. Мы переживали вместе, если у нас что-то не получалось. Потому что население уже привычно ждало от нас каких-то новых результатов, свершений. Уверен, что вы и ваши дети еще принесете свою пользу государству и народу. Поэтому я думаю, что вами может гордиться население области, - отметил бывший чиновник. В то же время он извинился как перед своими соратниками, так и перед судом. - Хочу извиниться, если кого-то обидел, это вы знаете не со зла, по работе. Перед вами ваша честь, за резкие, порой оскорбительные высказывания в отношении других участников процесса. Но это стресс, эмоции. И не более того, - заключил свою речь Болат ДАУКЕНОВ.  