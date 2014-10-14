Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глеб АРТЕМОВ получил 8 лет тюрьмы, Вадим БЕДЕКЕР - 7 лет. Сама потерпевшая осталась довольна приговором. Женщина все еще не отошла от того кошмара, который устроили над ней школьники из города Хромтау. Напомним, 12 апреля около полуночи двое старшеклассников напали на 31-летнюю таксистку. Женщину били молотком, душили удавкой до потери сознания. Актоты КУЛЬБАЕВА едва выжила после жестоких издевательств. Она перенесла две операции, сейчас готовится еще на одну. - Я довольна приговором, - сказала Актоты КУЛЬБАЕВА. - От души желаю, чтобы они увидели хоть часть того, что я видела. Конечно, хотелось бы, чтобы они побольше срок получили. К слову, в своем иске женщина просила также моральную компенсацию в размере 5 миллионов тенге. Суд удовлетворил его частично. Семьи подсудимых должны выплатить ей 1,5 миллиона.