Сегодня, 14 октября, участников Азиатских игр поздравлял аким области Нурлан НОГАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aziada2 - Нашу область представляли десять спортсменов, которые принесли две золотые медали, одну серебрянную и бронзовую. Обладателями золотых медалей стали Алексей ДЕРГУНОВ и Андрей ЕРГУЧЕВ. Они заняли первые места в гребле на байдарках, - рассказал аким области. - Из 37 стран Казахстан занял четвертое место, это очень хороший результат, и то, что наш флаг поднимался дважды на играх, это ваша заслуга. Отдельно аким ЗКО выделил Екатерину ЛАРИОНОВУ, которая не заняла призовое место и очень расстроилась из-за этого, посоветовав ей не зацикливаться на этой ситуации. - Я не часто проигрываю, поэтому безусловно неприятно и обидно, но в дальнейшем, думаю, результаты будут выше, - сказала мастер спорта по женской борьбе Екатерина ЛАРИОНОВА. Нурлан НОГАЕВ вручил денежные сертификаты всем спортсменам. Те, кто завоевали золотые медали получили по 1 миллиону тенге, Азамат МУКАНОВ, завоевавший бронзовую медаль, получил 500 тысяч тенге, остальные спортсмены получили по 100 тысяч тенге. На встрече все участники Азиады поздравили друг друга и пожелали дальнейших успехов. aziada aziada1 Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА