Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Две недели назад женщина самостоятельно забила овцу, а потом обнаружила на теле язвы. Информацию об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" подтвердили в департаменте по защите прав потребителей.   По словам и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей по ЗКО Сергея ЩЕРБИНЫ, 13 октября к ним поступила информация о том, что в областную инфекционную больницу была госпитализирована 65-летняя жительница Жанибекского района с подозрением на сибирскую язву. - Туда выехали специалисты с противочумной станции, взяли лабораторные анализы, пока поставили предварительный диагноз "Сибирская язва", - рассказал Сергей ЩЕРБИНА. - Окончательный диагноз пока не выставлен. Но как показали и лабораторные исследования в режиме реального времени, также клиника заболевания инфекция похожа на сибирскую язву. Состояние больной на сегодняшний день удовлетворительное, отеки спадают, пациентка чувствует себя лучше. По словам Сергея ЩЕРБИНЫ, эпиданамнез был собран, и причиной заболевания могла стать забитая овца, поскольку 30 сентября баран был забит, а 9 октября у женщины стали появляться первые признаки заболевания с локализацией на крыльях носа. - Большой угрозы для жизни и здоровью людей это заболевание не представляет, - сказал он. - От человека к человеку оно не передается. Человек - это биологический тупик для этого заболевания. Оно передается от больных животных к человеку при убое. Вчера, 13 октября, в район выехала бригада, чтобы разобраться с причинами и источниками заболевания. Ажиотажа нет, поскольку при сибирской язве инкубационный период составляет от 5 до 9 дней, то есть этот период прошел, других заболевших нет. Другое дело - нужно выяснить причины возникновения заболевания. Вакцинация животных проводилась. Шкуру отправили на экспертизу,  мяса, к сожалению, не осталось. Речи о карантине пока не идет. Последний раз сибирская язва была выявлена в 2011 году, в Жанибекском районе.