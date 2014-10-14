Сегодня, 14 октября, под председательством судьи Ибрагима НИЯЗГАЛИЕВА был признан виновным в получении взятки председатель Зеленовского районного суда №2 Бахытжан САТЫБАЛДИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бахытжан САТЫБАЛДИЕВ был приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на право занимать руководящую должность сроком на 5 лет. Его взяли под арест прямо в зале суда. Адвокат подсудимого Мади МЫРЗАГАРАЕВ не согласен с приговором. - Мы непременно будем обжаловать приговор суда, - сказал Мади МЫРЗАГАРАЕВ. - Самым главным основанием для обжалования является то, что на процесс для дачи показаний не явился основной свидетель и взяткодатель ХАМЗИН. Напомним, 18 февраля нынешнего года по подозрению в получении взятки был задержан председатель Зеленовского районного суда №2 Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ. Тогда в финансовой полиции по ЗКО рассказали, что к ним обратился директор ТОО «Гиният Курылыс» ХАМЗИН с заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя Зеленовского районного суда №2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, который вымогает у него взятку в сумме 200 тысяч тенге за не наложение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района. В тот же день с санкции прокурора ЗКО сотрудники финансовой полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке был зафиксирован факт получения САТЫБАЛДИЕВЫМ в своем рабочем кабинете взятки в сумме 200 тысяч тенге от предпринимателя. До сегодняшнего дня Сатыбалдиев находился на свободе, так как заплатил залог.