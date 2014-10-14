Фото с сайта http://avtomotospec.ru/ Фото с сайта http://avtomotospec.ru/  C 1 января 2015 года доверенность на управление транспортным средством может быть упразднена, сообщил вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев. "В целях исключения необоснованных расходов граждан при взаимодействии с государственными органами будет отменено обязательное нотариальное заверение копий документов, техосмотр личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях, со сроком эксплуатации до 7 лет, а также доверенность на управление транспортным средством", - передает слова Ускенбаева Kursiv.kz. "Отмена доверенности производится в соответствии с поручением президента, - прокомментировал один из разработчиков законопроекта из МНЭ РК, представившийся Бозурбаевым. - На самом деле на сегодняшний день мировая практика доверия управления транспортным средством осуществляется на основании страхового полиса, который мы все, как автовладельцы, обязаны получать. И наличие у субъекта доверенности не является достаточным основанием для того, чтобы он мог управлять транспортным средством. Помимо этого, необходимо включение данного лица в страховой полис. Это действительно является основным документом, по которому можно проверять, насколько законно то или иное лицо управляет транспортным средством", - заключил он. Однако некоторые депутаты были не согласны с этой инициативой, сообщает Tengrinews.kz. "В выступлении прозвучало, что вы планируете отменить доверенность на управление машинами. Каким образом вы планируете, представляете, какая ситуация будет с преступностью? Это же будет бардак. Цель какая? Зачем вообще отменять? Она для бизнеса вообще никакой нагрузки не имеет", - спросила депутат Мажилиса Меруерт Казбекова. В выступлении прозвучало, что вы планируете отменить доверенность на управление машинами. Каким образом вы планируете, представляете, какая ситуация будет с преступностью? Это же будет бардак. Цель какая? Зачем вообще отменять На ее вопрос ответил представитель Министерства национальной экономики, представившийся Бозурбаевым. "Дело в том, что отмена доверенности проводится в соответствии с поручением Президента, и цель ее простая. На самом деле в мировой практике доверие на управление транспортным средством осуществляется на основании страхового полиса, который мы все как автовладельцы обязаны получать. И наличие у субъекта доверенности не является достаточным основанием для того, чтобы он мог управлять авто. Помимо этого, необходимо включение этого лица в страховой полис. Это действительно является основным документом, проверяет, насколько законно то или иное лицо управляет транспортом. Это мировая практика", - сказал он. Напомним, отменить техосмотр для автомобилей сроком эксплуатации не старше семи лет, а также доверенность на управление транспортным средством поручил Нурсултан Назарбаев во время открытия IV сессии Парламента Казахстана. nur.kz