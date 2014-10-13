Сегодня, 13 октября, в казахском драматическом театре прошло подведение итогов акции «Потребитель - требуй чек», которая была организована городским  налоговым управлением. Напомним, акция «Потребитель - требуй чек» стартовала 26 апреля этого года и была завершена в конце августа. Каждый покупатель должен был собрать как можно больше чеков при покупке товаров в небольших магазинчиках и при посещении таких заведений, как парикмахерская или прачечная. Не учитывались только чеки из таких крупных торговых домов как «Орал», «Сити центр» и прочие. - Такую акцию мы решили провести для того, чтобы повысить налоговую культуру населения и обеспечение дополнительных поступлений в бюджет, - говорит заместитель начальника налогового управления г.Уральска Айгуль БАЛАХМЕТОВА. -  Благодаря поддержке городского акимата, а также ассоциации «Центр малого бизнеса» нам удалось воплотить ее в жизнь, а также поощрить самых активных участников. По итогам акции были выбраны три победителя. Так, первое место досталось Гулхат ТЮМАЛИЕВОЙ. За активное участие девушка получила холодильник. Второе место досталось Иралии БЕЛЕНЬ, которую за участие наградили стиральной машиной. Третье место заняла Аяжан ХАМИТОВА, за добросовестный сбор чеков девушка получила телевизор. - Я сама торговый представитель и с торговлей контактирую тесно, - говорит Иралия БЕЛЕНЬ. - О том, что проводится акция, я узнала из новостей по телевизору чисто случайно и решила поучаствовать. Собрала чеков на сумму более 300 тысяч тенге. Я уверена, что такие акции очень нужны, так как многие из наших потребителей элементарно не знают о своих правах.