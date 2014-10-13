Памятник собаке, несшей службу в Афганистане, поставили в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Увековечить память четвероногого "бойца" по кличке Беда решили воины-интернационалисты. Скульптурное изваяние высотой в три метра полностью повторяет образ Беды, которая вместе со своим хозяином участвовала в боевых операциях в Афганистане. Она искала мины, несколько раз спасала жизни солдат. Хозяин собаки Мейргали Калдыгулов с гордостью рассказывает о своем отважном питомце. Беду он воспитывал почти "с пеленок". Немецкая овчарка изначально была обучена нахождению мин. "Бедой назвал потому, что умудрялась тайно таскать еду из солдатской сумки", - смеясь, говорит Калдыгулов. Позже Беда доказала свою преданность - два месяца, пока раненый хозяин лежал в госпитале, она ничего не ела и ждала его у ворот. После этого высшее руководство решило не разлучать их, с войны вернулись вместе. Сейчас Мейргали занимается разведением породистых собак, среди них есть и потомки Беды. Памятник собаке установили в сельском округе Актобе, поселке Кызылжар, расположенном в 15 километрах от города. Населенный пункт выбрали не случайно: там находится питомник для собак, где в перспективе планируют открыть центр для бездомных псов. Автором памятника собаке стал местный скульптор, который изготовил его по заказу "афганцев". Руководитель областного общества воинов-интернационалистов Аслан Нуркасынов уверен, что "такой памятник в нашей стране открывается впервые".