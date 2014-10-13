Водитель мотоцикла погиб в реанимации областной больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВУ. dtpmoto4 ДТП произошло в 12.10 на перекрестке улиц Курмангазы и Карева. По словам очевидцев, мотоцикл ехал с улицы Карева и, не сбавляя скорости, врезался в проезжающий в этот момент по ул. Курмангазы в автобус 30 маршрута. На мотоцикле были водитель и пассажир. Также очевидцы рассказали, что из двоих пострадавших один был без каски.  На асфальте рядом с мотоциклом лежали вещи пострадавших, а также была небольшая лужа крови. - Я ехал по своей дороге, - рассказал водитель автобуса. - Вдруг сбоку резко вылетел мотоцикл и врезался в меня. Я сразу же стал звонить в полицию. На место аварии сразу же приехала скорая помощь, которая забрала обоих пострадавших в тяжелом состоянии. Заместитель руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА рассказала, что водитель мотоцикла скончался  в реанимации, у него была открытая черепно-мозговая травма, а пассажир находится в областной больнице с диагнозом "Перелом голени". Также по словам Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, выживший рассказал, что погибший был за рулем и без каски. На месте ДТП работают дознаватели. dtpmoto3 dtpmoto5 dtpmoto2 dtpmoto1 dtpmoto Видео Ербола АМАНШИНА   Как выбрать строительную плитку в Уральске,Аксае