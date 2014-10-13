В Актюбинской области ищут пропавшего мальчика

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Департаментом внутренних дел Актюбинской области разыскивается без вести пропавший несоврешеннолетний САНДЫБАЕВ ТАМИРЛАН НУРЛЫБАЕВИЧ 06.08.2009 г.р., уроженец города Актобе. - Тамирлана САНДЫБАЕВА 10 октября 2014 года примерно в 10 часов утра мать вывела поиграть возле дома, после чего через 15 минут, решив понаблюдать за сыном, не обнаружила его возле дома, - рассказали в пресс-служде ДВД. По сообщению ДВД, пропавшему ребенку 5 лет, он среднего телосложения, рост 110-112 см, смуглый, круглые глаза, волосы темного цвета. Был одет в куртку с капюшоном белого цвета, шарф серого цвета, синяя шапка, спортивные штаны и сапоги-уги черного цвета. - В настоящее время для установления местонахождения несовершеннолетнего проводятся оперативно-поисковые мероприятия, в которых задействовано 715 сотрудников ОВД и служебно-розыскные собаки, 150 студентов-волонтеров города Актобе и около 100 военнослужащих войсковой части 6655, а также привлечены активисты молодежного движения «Беркут», - сообщили в ДВД. ДВД Актюбинской области просит всех, кто владеет какой-либо информацией о САНДЫБАЕВЕ, сообщить в Илекский отдел полиции по телефону: 72-89-52, дежурная часть: 40-41-08, 102 или позвонить на номера сотрудников группы розыска: 8777-800-33-41, 8-707-576-88-48.