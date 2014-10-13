Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку министра обороны страны Валерия Гелетея. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба украинского президента.  "Порошенко удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея, который тот подал главе государства. Президент подчеркнул, что пришло время сменить руководство военного ведомства", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в понедельник, 13 октября президент Украины внесет в парламент представление на назначение нового министра обороны. При этом Порошенко выразил надежду, что 14 октября Верховная Рада поддержит новую кандидатуру. "Уверен, что с голосованием за кандидатуру нового министра мы не будем тянуть. Рассчитываю, что именно во вторник оно произойдет", - заявил он. По словам Порошенко, отставка Гелетея и ряд других кадровых решений, в частности, об освобождении руководства Госпогранслужбы и образования Комитета по вопросам разведки и назначение его председателем Игоря Смешко, "усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины". Ранее, 6 октября Петр Порошенко уволил главу Госпогранслужбы Украины Николая Литвина и его первого заместителя Павла Шишолина. Валерий Гелетей был назначен на пост министра обороны 3 июля нынешнего года. За время управления военным ведомством не раз подвергался критике, как в России, так и на Украине. Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что деятельность Гелетея и его заявление о применении Россией ядерного оружия превратили украинскую армию в посмешище во всем мире. В воскресенье Порошенко также заявил, что уже в ближайшее время рассчитывает добиться полного прекращения огня в Донбассе. "После того, как это произойдет, начнется создание буферной зоны. Обе стороны должны отвести тяжелые вооружения как минимум на 15 километров вглубь контролируемых территорий", - говорится в обращении президента Украины, опубликованном на его сайте. По словам Порошенко, украинские власти сейчас сосредоточены на подготовке к зиме войск, которые задействованы в спецоперации на востоке страны. "О возвращении наших войск… в места постоянной дислокации пока не может быть и речи", - заявил он. Президент Украины добавил, что из плена уже освобождены почти полторы тысячи украинских силовиков: "Уже почти полторы тысячи наших пленных, наших людей, которые находились в заложниках, удалось освободить из застенков террористов"