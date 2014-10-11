Мальчика 15-ти лет с места ДТП забрала бригада скорой помощи, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария случилась около семи часов вечера на улице Айтиева. По словам очевидцев, велосипедист переходил дорогу по пешеходному переходу на углу улиц Айтиева и проспекта Евразия, как вдруг его сбила белая «Ока». Свидетелями ДТП стали работники риэлторской конторы, что находится рядом. - Мы вышли с работы и подходили к «пешеходке» и видели, как это случилось. «Ока» буквально летела и сильно сбила ребенка, он отлетел вместе с великом. Водитель сразу же начал загружать велик в свою машину, но когда уже услышал сирены машин полицейских, заново вытащил велик и положил на место, - рассказали девушки. – Мы позвонили в полицию и в «скорую». Полиция приехала, а водитель «Оки» показал им красную корочку, да еще поздоровался с ними за руку, как будто давно знакомы. Выяснилось, что за рулем автомашины «Ока» находился сотрудник пожарной службы ДЧС ЗКО. Бригада скорой помощи, прибывшая на месте, долго осматривала пострадавшего, но позже было решено его госпитализировать. Его отвезли в травмпункт областной больницы. Родителей мальчика вызвонили очевидцы. Позже отец пострадавшего велосипедиста рассказал корреспонденту «МГ», что, к счастью, серьезных травм у ребенка нет.