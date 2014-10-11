Проект по строительству комплекса по первичной переработке шерсти обойдется в 780 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». sherst Часть средств выделит местный бюджет (через СПК «Атырау»), часть – частные инвестиции. Новое предприятие назвали просто – ТОО «Атырау ПОШ» - первичная обработка шерсти. - Строительство комплекса планируем завершить в середине следующего года. На сегодняшний день в крестьянских хозяйствах области насчитывается до 670 тысяч голов овец и более 30 тысяч верблюдов. Их шерсть до сегодняшнего дня не использовалась, просто сжигалась. Этот проект реализуется для решение проблемы, - сказал исполнительный директор проекта Алижан БАЛЖИГИТОВ. Комплекс будет состоять из двух цехов. В год будет обрабатывать до 100 тонн верблюжьей шерсти и 350 тысяч тонн овечьей шерсти. - Проект переработки будет реализован при содействии предприятий из Монголии. Мы выезжали туда для ознакомления. Они будут выступать консультантами проекта. Уже заключены предварительные договоры на поставку оборудования для реализации проекта. Оборудование из Китая, - отметил Алижан БАЛЖИГИТОВ. Для сбора шерсти во всех районах области будут открываться пункты приема. В плане принимать шерсть и из соседних областей – Мангистауской и ЗКО. Как отметил аким Атырауской области Бахыткожа ИЗМУХАМБЕТОВ, принявший участие в закладке первого камня под строительства комплекса, в перспективе необходимо выпускать из этой переработанной шерсти готовую продукцию. Есть планы в дальнейшем перерабатывать и шкуру, и продавать на экспорт.  