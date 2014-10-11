10 октября в 19.30 сотрудники ИДН и акимата доставили Настю ЕРЕМИНУ с тремя малолетними детьми в областную детскую больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам сотрудников полиции, когда они приехали в лес, на месте остались лишь предметы обихода, а самой семьи не было. Их нашли на Первой дачной у матери Насти ЕРЕМИНОЙ. Условий для проживания там тоже нет. В небольшой комнате ютятся 7 человек - родители Насти Ереминой, ее сестры и дети одной из сестер.
По словам родителей Насти, они жили у них, но частенько выпивали и на замечания реагировали агрессивно, поэтому, разругавшись, ушли в лес.
Сама мать троих детей не хотела ехать в детскую больницу и утверждала, что ее дети здоровы, и они ни в чем не нуждаются. Старшей девочке Альбине в августе исполнилось 6 лет. И на вопрос, почему ребенок не ходит в школу, мать ответила, что пойдет с семи лет.
Отец семейства Репек АБСИМЕТОВ
был доставлен в УВД г. Уральска для установления личности, так как у него нет никаких документов, только справка об освобождении с места лишения свободы.
К слову, за месяц до произошедшего Репек АБСИМЕТОВ провел некоторое время в центре временной адаптации (в народе - в бомжатнике).
Затем мать с детьми привезли в детскую больницу, где должны были осмотреть детей на предмет здоровья.
Начальник ювенальной полиции УВД г.Уральска, майор Гульшат ГУСМАНОВА
рассказала «МГ», что врачи должны осмотреть детей, и если никаких отклонений выявлено не будет, то 6-летнюю Альбину временно определят в ЦАН, а полуторагодовалую Альбину и 3-летнюю Карину вместе с матерью временно оставят в больнице.
Также стало известно, что Настя ЕРЕМИНА не оформляла пособие на детей, свидетельства о рождении детей есть.
Детей осматривали врач-неонатолог Гульсум ЖУМАГАЛИЕВА и дежурный врач Мирамгуль СЕИТОВА
- Состояние детей при осмотре удовлетворительное, самочувствие не страдает, физически и эмоционально дети развиты правильно, единственное, что дети одеты не по погоде, одежда у них грязная, а так дети активные, - рассказала Гульсум ЖУМАГАЛИЕВА.
К слову, сама Настя оставаться в больнице не хотела и вела себя агрессивно. После того, как дети были осмотрены, Настя собралась уходить с ними домой.
- На остановку сейчас пойдем и доберемся, на такси доедем, и нечего нас покупать игрушками, у нас свои есть, - заявила мать девочек.
На вопрос, куда вы поедете, она ответила, что к матери.
Отметим, что дети происходящим расстроены не были. Легко одетые дети в кроссовках на босую ногу чувствовали себя вполне беззаботно, играясь и резвясь в коридоре больницы.
Начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА рассказала, что семья ЕРЕМИНЫХ состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних УВД г.Уральска с 26 декабря 2013 года как неблагополучная семья.
- Сейчас детей доставили в больницу, их осмотрят, двоих детей оставим в больнице, а старшую заберем в ЦАН, - рассказала Гульшат ГУСМАНОВА. - На комиссии по защите прав несовершеннолетних акимата г.Уральска мы будем ходатайствовать, чтобы оказали помощь семье, потому что сейчас холодно. Мы должны определить, где они будут жить, потому что в настоящее время им жить негде. Мы их доставили с дачи матери. Старшей девочке 6 лет, в этом году она должна была пойти в нулевой класс, сейчас будем решать этот вопрос тоже, и через комиссию мы ее определим в школу в нулевой класс.
Позже было решено временно оставить мать и троих девочек в областной детской больнице.
Напомним, примерно в четырех километрах от Первой дачной на берегу Урала была обнаружена семья
с тремя малолетними детьми. В палатке, укрытой полиэтиленовой пленкой, жили муж с женой Настя и Репек, а также три их дочери - полуторагодовалая Камилла, 3-летняя Карина и 6-летняя Альбина.
После того как материал о семье в лесу появился на сайте «МГ», на место выехали все социальные службы города и области.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА