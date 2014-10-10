Об этом сегодня, 10 октября, на внеочередной сессии маслихата заявил аким города Уральск Алтай КУЛЬГИНОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".



Сегодня перед депутатами городского маслихата отчитался аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. Он рассказал о ситуации в городе, о росте в промышленности, сельском хозяйстве, инвестиций. Упомянул аким и о капитальном ремонте дорог, дворов и скверов в Уральске. Правда, при этом пожаловался на нехватку в городе производителей тротуарных блоков и брусчатки.

- В этом году по пожеланию жителей были построены тротуары по улице Парковая, в районе средней школы №30, остановки "Молодежный", по улице Пугачева и другим адресам. Общая протяженность построенных тротуаров составила 2 километра 743 метра. Вы знаете, что в августе работы приостановились, это из-за того, что была нагрузка на Актюбинскую область, потому что мы оттуда закупаем стройматериалы, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ

- Мы готовы поддержать наших предпринимателей, чтобы они производили тротуарные блоки и брусчатку.

По словам акима, в городе было установлено 15 новых остановок общественного транспорта с освещением и антивандальными стеклами.

- Одно из направлений благоустройства города - это перенос сетей, находящихся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор, - рассказал градоначальник. - В этом году проводится установка металлических опор по проспекту Евразия от улицы Чагано-Набережная до улицы Мухита. В следующем году эта работа будет продолжена также по проспекту Евразия от улицы Мухита до остановки "Вторая база". Все делается для улучшения облика городских улиц, кроме того, будут заменены лампы на энергосберегающие светодиодные светильники.

После отчета Алтая КУЛЬГИНОВА депутаты рассыпались в благодарностях. В частности, депутат Максот БЕРГЕН поведал, что никогда не благодарил градоначальников в лицо, но сегодня он это сделал, а также пообещал не баллотироваться в депутаты в 2017 году, если последний его вопрос в его округе (поселок Зачаганск - прим.автора) будет решен. Шалкыма КУРМАНАЛИНА отметила хорошую презентацию, а Ляна ТУРСЫНОВА "мудрое решение" акима в конфликте в 6 микрорайоне (ее избирательный округ - прим. автора) при строительстве объекта, против которого выступили местные жители, и где она выступала в качестве предпринимателя.



Фото Медета МЕДРЕСОВА

Видео Ербола АМАНШИНА