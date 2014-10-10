Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Из более 40 улиц Аксая, которые планировалось переименовать, названия будут изменены только у 23. При этом будет учтено мнение самого населения и предложено несколько вариантов названий улиц. Такое решение было принято на встрече руководства городского акимата с советом общественного согласия. После того как в Аксае прошли собрания по переименованию улиц, люди стали обращаться в городской акимат с письменными обращениями - просили оставить прежние названия и приводили этому аргументы. На встрече с советом общественного согласия (в состав которого входят известные в Аксае люди из числа представителей разных национальностей) было решено оставить без изменений такие названия улиц как Советская, Железнодорожная, им. Чапаева, Электростанционная, Комсомольская и ряд других.  Одному из трех Степных переулков оставили прежнее название, а Ынтымак было предложено заменить на Достык. Было также внесено предложение о присвоении улицам имен земляков - героев Великой Отечественной войны и известных в районе людей. Кроме этого, члены совета рекомендовали городским властям  провести соцопрос и разъяснения среди населения, почему предлагается то или иное название. Когда состоятся очередные встречи с аксайцами по переименованию улиц - пока неизвестно.