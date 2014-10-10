9 октября на трассе Атырау-Ганюшкино произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Трое пострадавших доставлены в больницу. - По предварительным данным расследования, водитель "Тойоты Камри" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Фольксваген". В "Тойоте" находились трое людей: водитель 1947 г. р. и пассажир 1983 г.р доставлены в больницу. Женщина 1947 г.р. погибла, - сказала. Еще трое находившихся в машине "Фольсваген" – водитель и два пассажира, среди которых несовершеннолетняя – погибли. Один пассажир 1962 г.р. доставлен в больницу. Ведется следствие.