Примерно в четырех километрах от Первой дачной на берегу Урала в палатке живет семья с тремя малолетними детьми, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". detivlesu15В палатке, укрытой полиэтиленовой пленкой, живут муж с женой Настя и Репек, а также три их дочери - полуторагодовалая Камилла, 3-летняя Карина и 6-летняя Альбина, которая пока еще не ходит в школу. По словам матери девочек 24-летней Насти ЕРЕМИНОЙ, раньше они жили у ее матери на Первой дачной. Потом они с мамой разругались и в начале лета ушли жить в лес. На вопрос, не мерзнут ли сейчас дети в палатке, мать отвечает, что нет, якобы дети закаленные. По словам отца семейства 44-летнего Репека АБСИМЕТОВА (узбек по национальности), он подрабатывается грузчиком. Как выяснилось, документов у мужчины нет. Сам он из Ташкента, в девяностых годах приехал в Тамбов, после этого он попал в Уральск. Раньше он работал на мясокомбинате и жил на Первой дачной. Там же он познакомился с Настей, позже у них родились дети. Семья собирает грибы в лесу, за водой для питья они ходят на Первую дачную к колодцу. А иногда набирают воду из Урала, кипятят ее, потом пьют. К моменту приезда корреспондентов "МГ" на костре в кастрюле варилось мясо. - Это нам на Курбан айт половину барана привезли как нуждающимся. Это мясо и едим, - говорит отец семейства Репек. Дети выглядели очень грязными и неухоженными, хотя их мать утверждает, что моет их в бане у друзей на даче. Несмотря на холод, дети одеты очень легко – сейчас на улице -3, а малыши обуты в сандалии. Поэтому родители не прочь получить помощь от людей. - Если у кого-то есть дача, может, нас кто-нибудь пустит перезимовать, заодно мы будем сторожами этой дачи, - просил Репек. Кроме того, детям очень нужна одежда. Желающие помочь могут позвонить по телефону: 8 705 272 01 49. Знают ли власти города о ситуации в этой семье, пока неизвестно. Фото Медета МЕДРЕСОВА   Видео Ербола Аманшина  