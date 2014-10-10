Первый президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом он сообщил в четверг "Русской службе новостей". По словам Горбачева, состояние здоровья у него ухудшилось накануне. "У меня последние семь дней состояние было более или менее, но сегодня я в больнице. Произошло обострение. Я лежу под мониторингом, весь в проводах", - сказал он. Горбачев добавил, что болезнь помешала ему следить за нобелевской неделей. Михаилу Горбачеву 83 года. Он последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР. В период деятельности Горбачева в должности главы государства в Советском Союзе произошли такие знаковые события, как окончание холодной войны, так называемая "перестройка", вывод советских войск из Афганистана, отказ от коммунистической идеологии, распад СССР. В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира за "открытость, которую он привнес в советское общество". В пятницу, 10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 2014 года.