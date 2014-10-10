Аппарат госслужащих в Казахстане сокращен на 10%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Ерболат Досаев, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz По словам Досаева, за счет сэкономленных средств будет увеличена заработная плата высокоэффективных сотрудников. "По поручению президента мы провели 10%-ное сокращение. Но фонд оплаты труда, который образовался за счет экономии, мы будем направлять на стимулирование тех людей, которые достойны по оплате труда, то есть так называемые надбавки. Этот процесс уже проведен. По всем государственным  органам этот 10%-ный фонд уже образован", – сказал министр. Вместе с тем, он сообщил об условиях сокращения казахстанских госслужащих. "Штатные единицы мы передаем местным исполнительным органам, люди перейдут работать в акиматы, управления, департаменты. В министерствах в рамках слияния на одно и то же место могут претендовать два человека. То есть либо заместителями, либо другие должности предлагаются и проводится работа на том основании. В случае отказа и сокращения выплачивается, как положено, четыре месячных оклада", – резюмировал он. Как сообщалось, в результате проведенной в Казахстане оптимизации госорганов осталось 12 министерств и 9 агентств.