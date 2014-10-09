Юные спортсмены по академической гребле выиграли три медали разного достоинства на турнире в Самаре (Россия). Лучший результат – «золото» завоевал Азамат ТОКСАНОВ. akadem3Открытый традиционный турнир по академической гребле памяти заслуженного тренера СССР К.А. КАЧАЕВА проходил в городе Самара с 3 по 5 октября. Воспитанники ДЮСШ № 1, принимавшие участие  в соревнованиях, показали отличные результаты. На дистанции 1000 метров в «одиночке» Азамат ТОКСАНОВ, выступавший в возрастной категории 1999 годов рождения и младше, выиграл золотую медаль. В этом же заплыве третьим стал другой уральский спортсмен – Иван МАТВИЕНКО. Кроме того, Даниил САВЧЕНКО (возрастная категория 1997-1998 года рождения) на дистанции 1000 метров в «одиночке» выиграл «серебро». Тренерами ребят являются Алексей РАЗЖИВАЛОВ и Дмитрий ФИЛИМОНОВ. akadem1 akadem2