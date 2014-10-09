Об этом сегодня, 9 октября, на международном форуме озвучил Александр КАЛИНИН. kalinin- У нас в Приволжском федеральном округе реализуется проект развития национальной авиации. Вы знаете, до последнего времени была реальная проблема с этим, - рассказывает начальник управления международного сотрудничества Оренбургской области Александр КАЛИНИН. - Большинство регионов и столиц наши люди обычно посещали перелетом через Москву. И поэтому возник альтернативный проект. Когда-то местные авиалинии, в том числе оренбургские, будут летать напрямую в субъекты Российской Федерации и, конечно, за рубеж. В этой связи Оренбургская авиакомпания приобрела нескольколько бортов малой авиации самолеты Л-410 чешского производства. И на сегодня мы реализуем маршруты в более чем двенадцать городов областных центров, даже в Актобе летаем. Также Александр КАЛИНИН рассказал, что на недавней встрече с акимом ЗКО Нурланом НОГАЕВЫМ губернатор Оренбургской области уже озвучивал это предложение и получил положительный отклик. Теперь обе стороны ждут окончания реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы воплотить эту идею в жизнь.