Об этом сегодня на международном форуме WESTKAZINVEST-2014, который проходил в ЗКАТУ им. Жангир хана, рассказал представитель туризма  Азербайджанской Республики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - У нас в республике на сегодняшний день хорошо развивается туризм. В  Азербайджане 35 олимпийских центров в разных регионах, - рассказывает  Рашад МАММАДОВ. - У нас, как ни у кого другого, разнообразен климат. Так, на юге страны у нас растут апельсины и мандарины, а на севере мы развиваем горнолыжный курорт. Также представитель Азербайджанского туризма рассказал, что в настоящее  время к ним из Турции приезжают представители гостиничного бизнеса и  проводят тренинги, чтобы поделиться опытом успешного туризма. Ведь за год  к ним приезжают более 3 млн туристов из России. На форуме присутствовал капитан сборной альпинистов РК Максут ЖУМАЕВ,  который рассказал о своей давней мечте. - У меня давно есть безумная мечта, - смеясь начал Максут ЖУМАЕВ. - Хочу  построить на туристических маршрутах Казахстана юрточные лагеря. За  рубежом есть в предгорьях небольшие уютные частные хижины, которые  заменяют громоздкие гостиничные комплексы. Но для построения таких юрт, там должны жить семьи, которые говорили бы как минимум на трех языках. К слову, главному альпинисту страны задали вопрос, который интересовал  всех: "Почему вы, человек, который родился в степи, пошли в горы?" На что ЖУМАЕВ сказал, что если бы ни его близкий друг, с которым они  покорили Эверест, он никогда не решился бы. Фото Медета МЕДРЕСОВА