Прокуроры по делу ОПГ Рыскалиева просят для подсудимых от 8 до 18 лет тюрьмы, сообщает "Ак Жайык". Бергей Рыскалиев. Фото с сайта www.time.kz Бергей Рыскалиев. Фото с сайта www.time.kz Самый большой срок прокуроры по делу ОПГ Рыскалиева запросили для бывшего первого заместителя акима  Атырауской области Болата Даукенова. Для других подсудимых обвинение просит наказание в виде лишения свободы на следующие сроки: бывшего замакима области Аскара Абдирова просят осудить на 15 лет, экс-акима Атырау Аскара Керимова, начальника управления строительства Нурлана Кенжебекова и начальника управления энергетики Бауржана Джайсанова - на 14 лет каждого; заместителя начальника Управления строительства Атырауской области Ибрагима Амирова - на 10 лет. Начальника управления финансов Бауржана Джантемирова, по мнению стороны обвинения, стоит посадить на восемь лет. Примерно такие же сроки сторона обвинения просит назначить для подсудимых из числа подрядчиков. Напомним, по делу ОПГ Рыскалиева на скамье подсудимых находятся 22 человека. Экс-чиновники и бизнесмены обвиняются по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана: "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней", "Служебный подлог", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем" и "Лжепредпринимательство". Сам бывший глава Атырауского региона Бергей Рыскалиев и его брат Аманжан находятся в розыске. Ранее сообщалось, что зять экс-акима Атырауской области, директор ТОО "Kazcaspian industrial services" Рустем Альбакасов находился в розыске по громкому делу ОПГ Рыскалиева. 18 октября 2012 года в отношении Альбакасова было возбуждено уголовное дело по факту хищения 343 миллионов тенге, выделенных на выкуп земельных участков для государственных нужд. Сам Бергей Рыскалиев и его брат Аманжан также находятся в розыске. В мае 2014 года появилась информация о том, что Альбакасов был задержан в Швейцарии. Позже зять Рыскалиева опроверг информацию о своем аресте: "Никто меня не арестовывал. В Женеве мне делать нечего, и с этим городом меня ничего не связывает. Слава Богу, я жив и здоров".